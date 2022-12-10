自民黨政調會長萩生田光一到訪晤蔡英文

【有線新聞】日本眾議員、執政自民黨政務調查會長萩生田光一訪問台灣，與蔡英文會面。

蔡英文亦指，萩生田此行格外具有意義，重申台灣對安倍遇刺感到難過。 萩生田明天將出席推動雙邊關係的論壇。

萩生田稱，台灣與日本共享自由、民主、法治普世價值，是日本的重要夥伴。他提到這次是他個人相隔4年後再次訪台，並是自民黨相隔19年，再有政調會長訪台。他又指遇刺的安倍晉三前首相原定今年訪台，此行多少可說是報答台灣人民對安倍的哀思。