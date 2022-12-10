醫管局取消「一刀切」入院篩查　提高院內感染定義門檻

【有線新聞】醫管局更新院內感染控制指引，即日起會按需要為病人做入院篩查。

新指引包括不會再「一刀切」為所有病人做核酸或快速測試，只會為有病徵或高風險病人，例如血液科、器官移植及腫瘤科的病人做入院篩查。為了增加調動病床的彈性，須入院的新型肺炎病人會改為在經改裝設有抽風系統的普通病房留醫，醫生會按病人的臨床情況決定是否適合出院。現時同一病房若有3人以上確診會視作院內感染，據了解有關定義會更新，會改為5人以上及多個病房有個案，才算是院內感染。