將藍隧道、跨灣大橋明通車　駕駛專家憂出入口一帶成塞車黑點

【有線新聞】有資深駕駛者擔心通車後出入口一帶會成為塞車黑點。

我們跟隨駕駛專家戴國棠由九龍灣出發，駕車去將藍隧道九龍出入口，沿觀塘繞道上橋，去到觀塘之後要下橋右轉去偉業街。香港汽車高級駕駛協會執委戴國棠：「這裏是茶果嶺道，擺放很多車、運魚車，的士很多都在這裏調頭入石油氣，將來都會有阻礙，現在開始進入將藍隧道範圍。」

不過戴國棠比較擔心的是前一點的位置，這個鯉魚門道、啟田道迴旋處。戴國棠：「大家上來藍田區有一些擠塞，東隧的車如果每輛車都行這裏，這裏是最擠塞。我現在和你去環保大道，我們看將藍隧道出入口交通情況。」

駛到日出康城附近車較多，這裏近跨灣大橋出入口。戴國棠：「對不對，這盞燈很快的，這盞燈要調整，再加上將藍隧道的車輛，真的更加塞車。」

將軍澳寶邑路，是將藍隧道出市中心的位置。戴國棠：「其實擔憂是這個十字路口，車會增加，人流是很多的，車多的話可能會倒塞剛才迴旋處。我們可以興建行人天橋來解決，行人盡量減少在地面過馬路。」

當局相信將藍隧道通車日很多人探路，附近可能塞車，提醒駕駛者往返坑口和寶琳仍然是將軍澳隧道較方便，往返康城及將軍澳工業邨才行新路。運輸署說按需要調節隧道一帶燈號，又說茶果嶺道的容車量足夠應付將藍隧道車流。