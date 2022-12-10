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李家超冀傳媒界守好新聞自由 不要讓壞分子利用污染
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2022年12月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】行政長官李家超認為《基本法》已充分保障新聞自由，傳媒界亦應做好本份守著這份自由，不要利用新聞用作其他目的。
李家超：「很多攻擊都是一些報道，一些不同的媒體，甚至很多是政治理由，大家都知道、大家作出判斷，所以簡單來說，我經常說新聞自由是在我們袋裏，這的確是的。基本法和這兩個（國際）公約是確保所有權利和自由充分保障，傳媒界如果是這麼重視新聞自由，應該自己都要守着新聞自由，不要讓一些壞分子利用空間污染，這個是重要的。」
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