返回
按輸入鍵開始搜尋
旺角九旬婦家中煮食疑搶火燒髮　送廣華醫院治理
【有線新聞】一名女子煮食時燒焦頭髮，受傷送院。
90歲傷者清醒躺在擔架床，頭部包紥，戴上氧氣罩。下午5時許，該名女子在旺角海富苑海裕閣一個樓上單位煮食時，懷疑搶火燒到頭髮，送到廣華醫院治理。
上一條影片 李家超冀傳媒界守好新聞自由　不要讓壞分子利用污染
下一條影片 足總盃八強　理文0:2冠忠南區
客戶服務