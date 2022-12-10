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旺角九旬婦家中煮食疑搶火燒髮 送廣華醫院治理
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2022年12月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子煮食時燒焦頭髮，受傷送院。
90歲傷者清醒躺在擔架床，頭部包紥，戴上氧氣罩。下午5時許，該名女子在旺角海富苑海裕閣一個樓上單位煮食時，懷疑搶火燒到頭髮，送到廣華醫院治理。
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