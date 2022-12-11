將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車　司機指有助紓緩塞車

【有線新聞】將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車，一早有司機駕車來體驗新路，當局預計繁忙時間往返日出康城及觀塘市中心最多快20分鐘，由將軍澳往東隧亦節省近半路程，預計將軍澳隧道三至四成車流會改行新路。

在將藍隧道九龍出入口、即茶果嶺道附近，約70輛車率先來試行新路，排頭位的梁先生提早45分鐘來到，梁先生：「新隧道開通來試行新路，幾條都試過，屯赤、中環灣仔繞道都去過剪綵，很期待欣賞跨灣大橋的景色。」

未夠八時，警車引領排頭位的車駛入2.2公里長的隧道，入隧道前有指示牌提醒司機選定行車線。

靠左行，預計約6分鐘去到將軍澳市中心、即寶邑路一帶。右邊去日出康城或工業村，出隧道後就會連接1.8公里長的將軍澳跨灣大橋，迎面而來的是將軍澳出發的十多輛電單車。大約12分鐘，在茶果嶺道出發的車輛已經到達日出康城。

梁先生：「去康城、將軍澳工業村快很多，路線沒有這麼複雜，相信這條新路可以帶來更多生意，帶動日出康城的消費，吸引更多人去。」

蘇先生：「通車後會紓緩將軍澳隧道，那裏塞車很厲害、居民很慘，會好些。」

政府說繁忙時段往返日出康城及觀塘市中心，行車時間最多節省20分鐘，預計將軍澳隧道有三至四成車流會轉行新路。隧道九龍出入口同時接駁東區海底隧道的新支路，來往坑口10分鐘。

運輸署說在隧道出入口增建了迴旋處和行車線，相信能應付車流量，會密切留意交通情況，按需要調節燈號疏導。

將軍澳跨灣大橋附設單車徑及行人路，很多市民趁機上橋「打卡」。跨灣大橋通車，吸引很多人沿大橋的行人路及單車徑上橋感受一下，有市民拍照，亦有人聯群結隊踩單車過橋。

由於大橋頗當風，有人覺得踩單車很舒暢，亦有人感到車身搖擺，警方就在橋上派發傳單，提醒市民注意道路安全。