將藍隧道｜司機指有助紓緩將軍澳車塞車情況　期待欣賞跨灣大橋景色

【有線新聞】有司機一早到將藍隧道九龍出入口，等待通車一刻。

的士司機梁先生表示：「非常期待，很期待欣賞跨灣大橋的景色，聽說很漂亮，將軍澳的交通，一直是將軍澳隧道是唯一通道，相信這隧道開通會幫助不少。」

蘇先生指：「通車後會紓緩將軍澳隧道，那裏塞車很厲害，居民很慘，會好些。」