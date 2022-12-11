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將藍隧道｜司機指有助紓緩將軍澳車塞車情況　期待欣賞跨灣大橋景色

【有線新聞】有司機一早到將藍隧道九龍出入口，等待通車一刻。

的士司機梁先生表示：「非常期待，很期待欣賞跨灣大橋的景色，聽說很漂亮，將軍澳的交通，一直是將軍澳隧道是唯一通道，相信這隧道開通會幫助不少。」
蘇先生指：「通車後會紓緩將軍澳隧道，那裏塞車很厲害，居民很慘，會好些。」
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