慈雲山命案｜父母疑鎚仔襲擊40歲女兒致死　消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒

【有線新聞】慈雲山一名女子在住所遇襲死亡，警方以涉嫌謀殺拘捕死者的父母。

死者父親黑布蒙頭、被帶走調查；死者的母親手持拐杖，由警員協助攙扶上警車。凌晨1時許，警方接獲一名女子報案，指自己用鎚仔襲擊女兒，警員到場發現一名年約40歲女子頭部受傷、倒臥在單位內，送往廣華醫院後證實不治。消息指，有人向警員表示擔心難以照顧患有長期病患的女兒，所以用鎚仔襲擊她。