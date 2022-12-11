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將藍隧道｜將軍澳隧道午夜起豁免收費 午夜換上「毋須繳費」指示牌
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2022年12月11日
港聞
新聞資訊
將藍隧道｜將軍澳隧道午夜起豁免收費 午夜換上「毋須繳費」指示牌
【有線新聞】將軍澳隧道午夜起豁免收費。
在隧道收費廣場，工作人員午夜換上「不用停車、毋須繳費」指示牌；有工人在行車線放置雪糕筒，封閉多條行車線，有巴士等候通過。
約零時15分恢復通車，廣場擺放多個指示牌，指示車輛行駛正確行車線，新路往返康城和觀塘節省20分鐘。
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