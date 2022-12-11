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日日有頭條：04年政府歡迎發展商放棄拆卸紅灣半島
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2022年12月11日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】2004年，新地及新創建宣布拆卸私人參建居屋紅灣半島，重建成豪宅，引起社會廣泛反對聲音，最終發展商決定在保留原有建築下，改建成私人屋苑。
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