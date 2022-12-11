將藍隧道｜陳茂波：回歸後已增逾360公里道路 發展土地及交通基建要敢於前瞻規劃

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，政府發展土地及交通基建要敢於作出前瞻規劃，才可令經濟快速增長。

陳茂波在網誌說，隨著將藍隧道通車，本港回歸25年來已經新增超過360公里道路，道路總長度超過2,100公里。他說土地發展及交通基建規劃興建都需時，要突破經驗限制，有必要前置部署讓社會有更大空間進步創新。

又提到過去興建廣深港高鐵、港珠澳大橋及機場三跑等項目都面對過質疑及阻力，多年後回看這些基建都有劃時代的策略意義，是提升市民生活質素的重要基礎。