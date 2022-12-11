安心出行｜盧寵茂稱仍有存在價值　或會調整應用功能

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂稱「安心出行」仍有需要存在。

醫務衞生局局長盧寵茂：「就算現在的追蹤功能減低了，但我們仍然覺得這個程式是非常好的，是一個好的程式。在有需要的時候，它可以發揮的作用會再提升，例如有其他變種病毒，甚至有些新的傳染病出現，這個手機程式都可以幫到我們，所以我們可能會調整它現在的應用，這個手機應用程式是會維持存在的。」