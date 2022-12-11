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報道指北韓正籌集藥物防止新型肺炎個案從中國輸入
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2022年12月11日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】北韓據報因應中國放寬防疫管控，積極籌集新型肺炎治療藥物。
《韓聯社》引述丹東的商人消息，指內地上周調整防疫政策後，北韓擔心疫情流入，要求藥物的訂單大增。包括退燒藥、抗生素和治療新型肺炎藥物，部分是提供給高層人物。
報道又指若春運前後，中國境內確診個案激增，中朝貨運列車可能再次停駛。有商人收到指示，在列車停駛前，盡快籌集所需物資。
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