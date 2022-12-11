報道指北韓正籌集藥物防止新型肺炎個案從中國輸入

【有線新聞】北韓據報因應中國放寬防疫管控，積極籌集新型肺炎治療藥物。

《韓聯社》引述丹東的商人消息，指內地上周調整防疫政策後，北韓擔心疫情流入，要求藥物的訂單大增。包括退燒藥、抗生素和治療新型肺炎藥物，部分是提供給高層人物。