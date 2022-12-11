將藍隧道｜本台實測新路13分鐘到西灣河　港島往坑口行將軍澳隧道更快

【有線新聞】將藍隧道有支路接駁東隧出入，康城居民過海去港島東是否真的較快？坑口一帶居民又受惠多少？

將藍隧道通車，日出康城、峻瑩附近一帶居民出入將軍澳有多方便？本台記者實測行車時間，潘耀昇行舊路將軍澳隧道，蘇敬華行新路將藍隧道，一起過海去西灣河看看車程有甚麼分別？好，上車，駛到環保大道就分道揚鑣。

蘇敬華：「我行新路，過一盞紅綠燈就來到跨灣大橋，車不多，很快進入將藍隧道，出隧道有支路接駁，起步8分鐘就到東隧。」潘耀昇：「差不多時間我還在將軍澳隧道，豁免收費後沒有塞車，之後轉到東隧，行3分鐘就能過海。」蘇敬華：「用了13分鐘就到西灣河。」

蘇敬華：「你現在才到？」潘耀昇：「你到了多久？」蘇敬華：「我行新路來聖十字徑比你快3分鐘。」潘耀昇 ：「看來康城一帶居民懂得選擇了，不如調換路線回坑口，我行新路將藍隧道。」

蘇敬華：「我沿用舊路將軍澳隧道，又看看哪邊比較快，上車。」

潘耀昇：「東隧前都行同一段路，不過東隧出來就不同了，有支路接駁上將藍隧道，轉個彎到隧道口。」蘇敬華：「不過其實我也是差不多時間進入將軍澳隧道，出隧道後行左邊出口往坑口，經過兩個迴旋處，沿重華路、培成路很快就轉入坑口安寧花園。」潘耀昇：「我雖然靠左出了隧道，但因為市中心有數個燈位停下都用了不少時間，行新路用了22分鐘先達陣。」

潘耀昇：「又是你先到？」蘇敬華：「我行舊路將軍澳隧道，比你快7分鐘到坑口安寧花園。」潘耀昇：「所以運輸署都說來往坑口、寶琳行舊路較方便。」蘇敬華：「不過始終是星期日，車流量相對較少，出門前留意交通狀況，再決定行哪一條路。」