黎智英案｜美國國務院指判刑不公　特區政府強烈譴責：干預司法公平審訊

【有線新聞】特區政府強烈譴責美國國務院，就法院對壹傳媒創辦人黎智英的判刑作出失實及誤導言論，干預司法公平審訊。

黎智英涉欺詐科技園公司判監五年九個月，美國國務院批評判刑不公。特區法院認為是罔顧事實，誤導及干預司法公平審訊，是對本港司法制度的政治干預，惡意抹黑，強調案中被告已充分行使辯護權，由擁有獨立審判權的法庭基於事實及證據判刑，判刑理據亦已詳細解釋。

又說案件只是一宗簡單欺詐案，與新聞和言論自由無關，不應扣上任何政治帽子，促請美方停止干預，本港的審判獨立及內部事務。