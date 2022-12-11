日本首度立法規管宗教團體不當募捐

【有線新聞】日本針對統一教醜聞，破天荒立法規管宗教團體不當募捐，包括禁止以「通靈」等說辭，施壓誘使他人捐款，並容許受害人及家屬追討違規捐款。

日本參議院罕有在周六開會，趕及在國會會期最後一天通過「被害者救濟法」，是首次立法規管宗教團體募捐。

首相岸田文雄說：「面對受害的前信徒和家屬的困難，沒有執政黨或在野黨之分。按照保障宗教自由和財產權的憲法以及我國現行法律，盡可能修訂涵蓋範圍最廣的新法。」

新法訂明禁止以「通靈」等說辭，引發不安的手段募捐。例如聲稱要捐款才能避免自身或家人不幸等，亦禁止要求對方借貸或變賣住所、田地捐款，違者最高可判囚1年或罰款100萬日圓。

若捐款涉及以上手段，受害人有權取消並取回款項。捐款人的子女或配偶亦可代表追討應得的生活費，但對法例生效前個案無追溯力，當局兩年後檢討。

新法另外列明，團體有義務確保募捐時不得施壓，或以「精神控制」手段，影響個人決定或判斷。否則當局會作出勸諭，或者公開涉事團體名稱。

雖然新法涵蓋所有法人及團體，但統一教被視為主要針對對象。