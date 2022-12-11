將藍隧道｜轉車站明起啟用　五巴士新線同日投入服務

【有線新聞】將藍隧道通車，隧道轉車站明日啟用，九巴及新巴亦合共加開五條新路線前往九龍及新界。運輸署預計明日上班日將藍隧道會較多車，提醒駕駛者及乘客出門前留意最新交通狀況。

九巴新開三條巴士線，這條298X由將軍澳醫院往長沙灣，沿途有30個站，途經將藍隧道轉車站，可以選擇轉搭其他路線；另外96及290E都是新開，分別由將軍澳前往大埔工業邨及荃灣西站，全部在周一，即通車後首個工作日行駛，九巴會視乎客流量再調整班次。至於早前向政府申請加價，九巴重申目前經營困難，申請加幅少於一成是審慎。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕：「這是考慮到我們需要應付的營運成本上漲，以及市民的負擔能力之間作出了一個平衡。」

至於城巴新巴，就新增兩條巴士線來往將軍澳至尖沙咀及長沙灣，亦會途經將藍隧道轉車站，車程較現有路線縮短約20至30分鐘。城巴早前亦申請加價，說新路線暫時未納入車費調整計劃中，城巴營運及工程主管龔樹人：「車費方面，因為本身巴士線亦按巴士行車距離及根據運輸署批准的車費等級表收取車費，暫時我們沒有特別計劃去做其他工作，不過我們都會適時檢討巴士服務、配套、班次、車費。」

五條新路線都只會在星期一至五的繁忙時間行駛，乘客穿過將藍隧道後就可以到轉車站轉乘過海巴士。乘巴士的將軍澳居民可到藍田交匯處，用行人天橋到東隧口，轉乘過海巴士到港島，實測走過來需要用近3分鐘，趕上班、上學的市民就要留意一下。