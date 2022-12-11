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摩洛哥球迷在法國巴黎慶祝晉級 釀成警民衝突
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2022年12月11日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】多個地區有摩洛哥球迷慶祝球隊晉級世界盃四強，其中在法國巴黎，部分球迷與警方爆發衝突。
香榭麗舍大道有人放煙花，甚至將煙火擲向警員。據報亦有人破壞商店，警方施放催淚煙並拘捕多人。
當晚有數以百計球迷上街，慶祝摩洛哥成為史上首支躋身世界盃四強的非洲及阿拉伯隊伍，部分人走出馬路揮動摩洛哥國旗。
比利時布魯塞爾 亦有摩洛哥球迷與警方衝突，當局出動警犬及部署水砲車驅散群眾，帶走部分人。
在摩洛哥和其他阿拉伯地區，都有興奮雀躍的球迷上街狂歡，大致和平。
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