摩洛哥球迷在法國巴黎慶祝晉級 釀成警民衝突

【有線新聞】多個地區有摩洛哥球迷慶祝球隊晉級世界盃四強，其中在法國巴黎，部分球迷與警方爆發衝突。

香榭麗舍大道有人放煙花，甚至將煙火擲向警員。據報亦有人破壞商店，警方施放催淚煙並拘捕多人。

當晚有數以百計球迷上街，慶祝摩洛哥成為史上首支躋身世界盃四強的非洲及阿拉伯隊伍，部分人走出馬路揮動摩洛哥國旗。

比利時布魯塞爾 亦有摩洛哥球迷與警方衝突，當局出動警犬及部署水砲車驅散群眾，帶走部分人。

在摩洛哥和其他阿拉伯地區，都有興奮雀躍的球迷上街狂歡，大致和平。