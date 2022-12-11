本港新增14,918宗確診　連續五日過萬

【有線新聞】本港新增14,918宗新型肺炎確診，連續五日過萬宗。

本地個案佔14,233宗，輸入有685宗。多34間安老及殘疾院舍有個案，涉及40名院友及員工；3間學校有班級需要停課7天；另外多24名患者死亡。