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黎智英案｜外交部駐港公署促美方停止干涉香港內政 以人權之名踐踏法治
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2022年12月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】外交部駐港特派員公署亦正告美方，停止以人權之名踐踏香港法治。
特派員公署批評，美國國務院發言人及國會個別政客罔顧是非曲直，對香港法院依法裁決黎智英欺詐說三道四，惡意詆譭香港人權法治狀況。重申案件事實依據充分，不論任何人的身份背景，背後有何勢力支持，都沒有法外特權。敦促有關國家及政客認清形勢，恪守不干涉內政的國際法原則，切實尊重法治精神，停止包庇及美化違法犯罪分子。
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