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將藍隧道｜李家超視察首日運作情況 運輸署將密切監察首個工作日交通
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2022年12月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】行政長官李家超到運輸署緊急事故交通協調中心，視察將藍隧道運作情況。
李家超由署理運輸及物流局局長廖振新及運輸署署長羅淑佩陪同，參觀緊急事故交通協調中心，聽取職員講解將藍隧道及跨灣大橋通車首日的運作情況。他對通車方便到市民感到欣慰，而明日是通車後首個工作日，李家超說挑戰會大一些，中心會密切監察情況，兩間巴士公司亦會派員到中心，若有任何問題會盡早處理。
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