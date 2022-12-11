將藍隧道｜李家超視察首日運作情況　運輸署將密切監察首個工作日交通

【有線新聞】行政長官李家超到運輸署緊急事故交通協調中心，視察將藍隧道運作情況。

李家超由署理運輸及物流局局長廖振新及運輸署署長羅淑佩陪同，參觀緊急事故交通協調中心，聽取職員講解將藍隧道及跨灣大橋通車首日的運作情況。他對通車方便到市民感到欣慰，而明日是通車後首個工作日，李家超說挑戰會大一些，中心會密切監察情況，兩間巴士公司亦會派員到中心，若有任何問題會盡早處理。