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四男涉在禁飛區放無人機 兩人被捕
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2022年12月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】四名男子涉嫌未經批准放飛小型無人機，其中兩人被捕。
民航處聯同警方自上周五起在維港兩岸執法，發現四名介乎20至41歲男子違反小型無人機令，其中兩人被警方拘捕。他們涉嫌在保安局禁飛區上空放無人機，包括終審法院及高鐵管制站。民航處說規管放飛無人機法例6月生效至今，超過18,000人註冊成為遙控駕駛員，提醒市民放飛無人機前要在電子平台完成註冊。
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