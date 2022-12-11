四男涉在禁飛區放無人機　兩人被捕

【有線新聞】四名男子涉嫌未經批准放飛小型無人機，其中兩人被捕。

民航處聯同警方自上周五起在維港兩岸執法，發現四名介乎20至41歲男子違反小型無人機令，其中兩人被警方拘捕。他們涉嫌在保安局禁飛區上空放無人機，包括終審法院及高鐵管制站。民航處說規管放飛無人機法例6月生效至今，超過18,000人註冊成為遙控駕駛員，提醒市民放飛無人機前要在電子平台完成註冊。