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屯門青菱徑謀殺傷人案　再多五男被捕、最細僅16歲
【有線新聞】8月屯門一宗謀殺及傷人案，警方拘捕多五人。
五名男子介乎16至26歲涉嫌謀殺及傷人被捕，其中四人被扣查，另外一個16歲男童已落案控告兩項傷人罪，五人會於本月29日在屯門裁判法院提堂。案發在8月，四名男子在屯門青菱徑一間食肆被人用硬物襲擊，其中一名22歲男子死亡，案件至今拘捕16人。
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