將藍隧道｜轉車站明起啟用　五巴士新線同日投入服務、往來市區最快25分鐘

【有線新聞】將藍隧道通車，隧道轉車站明日啟用，九巴及新巴亦合共加開五條新路線前往九龍及新界。運輸署預計明日上班日將藍隧道會較多車，提醒駕駛者及乘客出門前留意最新交通狀況。

九巴新開三條巴士線，這條298X由將軍澳醫院往長沙灣，沿途有30個站，途經將藍隧道轉車站，可以選擇轉搭其他路線；另外96及290E都是新開，分別由將軍澳前往大埔工業邨及荃灣西站，全部在周一，即通車後首個工作日行駛。

九巴助理車務總監麥成邦：「新路線行車時間縮短，我們預計情況相當受歡迎，我們前線同事、車長、站長、車務督察員工他們全部明早已經準備好，如果有需要，明早我們即時有能力加強服務。」

至於城巴、新巴，新增兩條巴士線來往將軍澳至尖沙咀及長沙灣，亦會途經將藍隧道轉車站，車程預計只需約25分鐘。城巴新巴暫時未能估算客流量多少，但萬一大量市民轉乘新線都有應對方案，城巴營運及工程主管龔樹人：「都會準備一些後備車，如果要應付突發客流，例如多過600至700人，我們都希望能夠應付。」

五條新路線只會在星期一至五繁忙時間行駛，乘客穿過將藍隧道後，可以到轉車站轉乘過海巴士。乘巴士的將軍澳居民可到藍田交匯處，用行人天橋到東隧口，轉乘過海巴士到港島，過程要多久我們實測一下，行過來都要用近三分鐘，趕上班、上學的市民要留意。