將藍隧道｜首個工作日將軍澳隧道車龍明顯縮短　乘客指比舊路線快

【有線新聞】將藍隧道通車後首個工作天，交通暢順，隧道轉車站亦啟用，有乘客說比過往用將軍澳隧道快，而將軍澳隧道繁忙時間的車龍亦明顯縮短。

將藍隧道轉車站啟用，早上上班時段，行新路出來的巴士都客滿，轉車的乘客不多。有乘客趁巴士新線開通而來試搭，曾先生：「平日會乘搭地鐵，今日主要想體驗跨灣大橋。」學生：「今日可能遲了出門，因而趕不上平日乘搭的巴士才轉搭新巴士線。頗迅速，快過將軍澳隧道，因爲不用塞車。」

運輸署說首個工作日交通比預期暢順，運輸署署長羅淑佩：「將藍隧道九龍出口，見到比較多車，可能有路牌，一邊在迴旋處指向茶果嶺，一邊指向九龍東，以為要轉線，其實不用，兩條線都去九龍，大家未有留意。昨晚加了指示牌，往九龍無須轉線。」

雖然轉車站已正式啟用，不過部分設施例如公共廁所等仍未建好，轉車站亦找不到垃圾桶，如果途中有垃圾只能先由自己保管。轉車站一端有行人天橋，接駁到東隧收費廣場轉乘更多路線，不過人流不多，文先生：「這裏有東隧車嗎？（可以走路到東隧轉車站）不知道，從哪裏走？後面就是東隧？其實真的沒有看過地圖，應該沒甚麼將軍澳居民發現。」

而在東隧口，過海車輛主要來自油塘及觀塘方向，選用將藍隧道支路不多。至於將軍澳隧道擠塞有否紓緩，對比通車前的上班日，早上八時半，往九龍方向龍尾大約塞到單車館對開；這一天早上同一時段，車龍縮短約一公里，只去到近康盛花園對開。

運輸署相信將藍隧道通車可以分流將軍澳隧道三至四成車流。