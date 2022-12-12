將藍隧道｜香港汽車會指茶果嶺道迴旋處易塞車　倡建臨時行人天橋改善

【有線新聞】將藍隧道啟用後第一個工作日，香港汽車會認為茶果嶺道迴旋處易塞車，可建臨時行人天橋改善。

香港汽車會會長李耀培：「隧道口一出來，迴旋處後又可能擠塞，經過迴旋處後又有行人過路燈，當然要保障行人過馬路，往後有很多車，紅燈時間，從後出來的車就排隊，是否可盡快改善，臨時行人過路天橋，免卻紅綠燈，免卻隧道出來的車遇到紅燈而停車，這是需要改善的地方。」