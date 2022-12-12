i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
將藍隧道｜香港汽車會指茶果嶺道迴旋處易塞車 倡建臨時行人天橋改善
i-Cable
2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】將藍隧道啟用後第一個工作日，香港汽車會認為茶果嶺道迴旋處易塞車，可建臨時行人天橋改善。
香港汽車會會長李耀培：「隧道口一出來，迴旋處後又可能擠塞，經過迴旋處後又有行人過路燈，當然要保障行人過馬路，往後有很多車，紅燈時間，從後出來的車就排隊，是否可盡快改善，臨時行人過路天橋，免卻紅綠燈，免卻隧道出來的車遇到紅燈而停車，這是需要改善的地方。」
上一條影片
將藍隧道｜首個工作日將軍澳隧道車龍明顯縮短 乘客指比舊路線快
下一條影片
青年光房｜社企為低收入青年訂三年上流計劃 料農曆年後增兩至三間
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？