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將藍隧道｜香港汽車會指茶果嶺道迴旋處易塞車　倡建臨時行人天橋改善
【有線新聞】將藍隧道啟用後第一個工作日，香港汽車會認為茶果嶺道迴旋處易塞車，可建臨時行人天橋改善。
香港汽車會會長李耀培：「隧道口一出來，迴旋處後又可能擠塞，經過迴旋處後又有行人過路燈，當然要保障行人過馬路，往後有很多車，紅燈時間，從後出來的車就排隊，是否可盡快改善，臨時行人過路天橋，免卻紅綠燈，免卻隧道出來的車遇到紅燈而停車，這是需要改善的地方。」
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