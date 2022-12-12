青年光房｜社企為低收入青年訂三年上流計劃　料農曆年後增兩至三間

【有線新聞】公屋輪候時間長達5.6年，樓價貴、年輕人要置業不容易。有社企推出「青年光房」，三年住宿計劃，協助入住者制訂上流策略。

單位接近700呎，四房一廳，有獨立廁所、廚房，睡房不足100呎，一個人住剛好。鑽石山蒲崗村道秀芳花園這個單位，業主瑪利亞聖方濟各傳教修會，三年前出租給社企「要有光」作「光屋」，給單親家庭住，到今年10月轉做「青年光房」。

「要有光」創辦人余偉業：「這間屋原本是修女宿舍，所以是單人房，要用作光房不是不行，但可以想像單人房住家庭效果不太理想，所以我們一拍即合，做青年（光房）都頗適合，所以就將這單位轉為「青年光房」。」這間「青年光房」，刻意重新訂製部分傢俬，例如這張大桌子，方便入住的年輕人，可以坐在這裏用電腦、做功課。

「青年光房」對象是18至20多歲、月入低的年輕人，營運機構會為他們，制訂三年上流計劃。他們曾研究，「光房」的住戶入住後，工作、入息、儲蓄等方面，都有顯著進步，希望今次計劃能幫助短貧青年訂下務實目標、向上流動。

余偉業續指：「長期貧窮的，你給他一條魚是對的，其實他真的很困難，可能工作能力也沒有，但短期貧窮的應集中教他如何釣魚。青年人有理想很合理，但作為貧窮青年，如何兼顧理想及生活，是必定要學的功課，不能迴避。」

現時已有三間「青年光房」正營運，預計明年農曆新年後會多兩至三間，入住者要經社工轉介，首階段會提供40個名額。