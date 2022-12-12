i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
慈雲山命案｜七旬夫婦涉謀殺親女 今早提堂
i-Cable
2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】慈雲山倫常命案，被捕夫婦被控謀殺，早上在九龍城裁判法院提堂。
被捕夫婦分別74歲及78歲，涉嫌在慈樂邨樂信樓，謀殺47歲女兒。警方指死者有長期病患，行動不便，起居要由父母照顧。現場檢獲一個鐵鎚，死者房間及客廳均留有血漬，沒有明顯打鬥痕跡。
上一條影片
青年光房｜社企為低收入青年訂三年上流計劃 料農曆年後增兩至三間
下一條影片
將藍隧道｜運輸署指首個工作日交通較預期暢順 茶果嶺道違泊發15告票
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？