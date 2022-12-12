慈雲山命案｜七旬夫婦涉謀殺親女　今早提堂

【有線新聞】慈雲山倫常命案，被捕夫婦被控謀殺，早上在九龍城裁判法院提堂。

被捕夫婦分別74歲及78歲，涉嫌在慈樂邨樂信樓，謀殺47歲女兒。警方指死者有長期病患，行動不便，起居要由父母照顧。現場檢獲一個鐵鎚，死者房間及客廳均留有血漬，沒有明顯打鬥痕跡。