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慈雲山命案｜七旬夫婦涉謀殺親女　今早提堂
【有線新聞】慈雲山倫常命案，被捕夫婦被控謀殺，早上在九龍城裁判法院提堂。
被捕夫婦分別74歲及78歲，涉嫌在慈樂邨樂信樓，謀殺47歲女兒。警方指死者有長期病患，行動不便，起居要由父母照顧。現場檢獲一個鐵鎚，死者房間及客廳均留有血漬，沒有明顯打鬥痕跡。
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