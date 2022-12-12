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行政會議成員湯家驊確診 現正隔離
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2022年12月12日
港聞
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【有線新聞】行政會議成員湯家驊確診。
湯家驊在社交網站說，他的司機上星期確診後，他已開始自我隔離，之後家人出現病徵，他又指早前發燒和出現其他病徵，期間快測是陰性，直到今日才轉為陽性。
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