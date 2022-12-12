將藍隧道｜方國珊倡增過海隧道巴士線　可真正發揮隧道功能

【有線新聞】西貢區議員方國珊認為，運輸署應該增加經將藍隧道的過海巴士線。

方國珊：「由將軍澳藍田隧道出來，去到東隧出口，該隧道口出車欠奉、很少。除了私家車之外，所以更值得把握（增加）巴士線路，巴士公司都說是可行的。如果這樣的暢達度，調景嶺一穿過隧道，已經到達東隧口，我相信很多市民，都會考慮搭過海隧道巴士，亦令將藍隧道出港島的出口，真正發揮其功能。