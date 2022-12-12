修例風波｜尖沙咀國慶日9人參與暴動等罪成　判囚4年7個月至5年

【有線新聞】三年前10月1日尖沙咀暴動案，9名被告暴動等罪成，判囚4年7個月至5年。

9名被告、22至32歲，被控2019年10月1日，在尖沙咀警署和佐敦長樂街之間一段彌敦道，與其他人參與暴動。其中7人另外被控管有攻擊性武器，包括伸縮棍、摺刀、鐵棒、手銬等。另一人被控管有物品意圖損壞財產，即是士巴拿及鎅刀。他們早前被判全部罪名成立，法官張潔儀今日在西九龍法院，判處各被告監禁4年7個月至5年。