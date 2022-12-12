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市區發展項目環評擬上調至50公頃以上 謝展寰：無需擔心「斬件」避環評
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2022年12月12日
港聞
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【有線新聞】政府提出修改環評條例，要做環評的市區發展項目由20公頃上調至50公頃以上，議員擔心有人會將項目斬件。
環境及生態局局長謝展寰：「不需要擔心有人會斬件可以避到我們，如果有問題我們一早會看到出來。」
環境保護署副署長徐浩光：「環評要求已說明了不可以將環評分拆來做，如果故意分拆，我們可以要求工程項目倡議人合併一齊做環評，這方面工作由環保署把關。」
環保署解釋，過去有25個市區發展工程要做環評報告，有14項是50公頃以上，除房屋發展亦有文化、商業設施，透過環評可以做用地建議和調配，甚至建設較大型的環保設施；而50公頃以下的工程主要是房屋發展，較少涉及鐵路、填海等大型基建。
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