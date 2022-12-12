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香港馬拉松增加參賽名額至3.7萬人 補中籤跑手須周五前繳款確認
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2022年12月12日
港聞
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【有線新聞】明年2月12日舉行的香港馬拉松，參賽名額增加近五成至37,000人。
香港馬拉松宣布參賽名額由25,000個，增至37,000個。新增名額將分配予後補名單，補中籤的跑手今日下午，會陸續收到電郵通知，並須於本周五或之前繳款確認。
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