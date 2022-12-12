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人大釋法｜譚耀宗指常委會未見議程 稱個人見解倘香港能自己解決最好
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】特首李家超就海外律師和大律師可否參與國安案件提請人大釋法，人大常委譚耀宗指，本月27日常委會未有相關議程，他認為在當日會議處理是最好的機會。
譚耀宗：「暫時委員長會議未有這方面與香港有關的議題 ，會否開會期間加進去？過往都曾試過於會議期間加入其他議題 ，但這次會否這樣，我就不清楚。（現在沒有將這個議題放進議程，有沒有機會中央希望香港自行解決？）我不知道中央的想法，但我的見解是，如果香港能自己解決當然最好。」
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