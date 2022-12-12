野豬疑受傷闖香港仔天后古廟　漁護署派員捕捉

【有線新聞】一隻懷疑受傷的野豬，在香港仔天后古廟出現。

該隻年幼野豬在古廟花叢躺下，漁護署人員用圍網將牠包圍，之後施放麻醉槍。早上9時許，有市民報案指一隻懷疑受傷的野豬，出現在香港仔大道的天后古廟，警方封鎖旁邊一段行人路，漁護署人員其後將牠檢走。