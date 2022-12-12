i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
野豬疑受傷闖香港仔天后古廟 漁護署派員捕捉
i-Cable
2022年12月12日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】一隻懷疑受傷的野豬，在香港仔天后古廟出現。
該隻年幼野豬在古廟花叢躺下，漁護署人員用圍網將牠包圍，之後施放麻醉槍。早上9時許，有市民報案指一隻懷疑受傷的野豬，出現在香港仔大道的天后古廟，警方封鎖旁邊一段行人路，漁護署人員其後將牠檢走。
上一條影片
人大釋法｜譚耀宗指常委會未見議程 稱個人見解倘香港能自己解決最好
下一條影片
將藍隧道｜康城居民駕車實測將軍澳舊隧道 新路開通有否改善塞車情況？
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？