將藍隧道｜康城居民駕車實測將軍澳舊隧道　新路開通有否改善塞車情況？

【有線新聞】平日使用將軍澳隧道出入的居民，駕車上班是否不如以往般擠塞？

上星期五記者跟隨康城的蘇先生執行日常任務，載太太去尖沙咀上班，早上8時03分出車，行駛當時唯一選擇、將軍澳隧道，蘇先生：「我認為至少一小時，預了塞車，如果不塞車半小時也到。」用了4分鐘出屋苑，由康城路轉入環保大道，再行駛多4分鐘去到安寧花園見龍尾，開始要慢車，「最嚴重只是塞這段路也要半小時，這也很嚴重，半小時可以去很遠。」

轉入環保大道後，用了12分鐘終於進入隧道，入到來很暢順，不用兩分鐘就出隧道，收費亭亦沒甚麼車排隊，「今天多麼暢順，那邊也沒有車，觀塘也沒有車。」在漆咸道北往尖沙咀暢順，即使遇上交通意外都沒有阻塞，最後35分鐘到達目的地。

來到將藍隧道啟用後首個工作天，記者再一次回到康城跟車，行經將軍澳隧道看看現時車輛有否分流、是否還是那麼塞車。

這天在同時間出車，同樣用了4分鐘到環保大道，蘇先生：「正常應該不會擠塞，不用收費，有些人在另一邊分流走了，這邊應該比較少人。我估計都要25分鐘，這一段跟尖沙咀一段可能會有點擠塞，今天星期一。」這天去到安寧花園未見車龍，再行近一公里先見到龍尾，始終正閃亮黃燈。由環保大道入隧道只用了6分鐘，對比上星期節省一半時間，出隧道後不用再繳費亦暢通無阻，「節省很多時間，非常好，是快了很多，可以睡晚一點。」可惜去到漆咸道北，往尖沙咀方向擠塞，蘇太回到公司仍然較上星期快5分鐘。蘇先生：「有選擇，起碼有兩條路可行，（會否多點載太太？）一向都經常接載太太，可以選擇的東西很好，不能選擇的東西一定不好。」