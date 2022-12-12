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新界的士申請再加價 提兩方案明年或後年起錶價加至＄29.5
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2022年12月12日
港聞
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【有線新聞】新界的士申請加價，起錶價加至29.5元。
新界的士今年7月起落旗已由20.5元加至23.5元，香港的士小巴商總會聯同多個的士團體再向運輸署申請加價，他們說社會經濟仍未重回正軌，加上油價、的士車輛價格、維修費用等不斷上升，即使早前已經調整收費，都追不上持續上漲的成本，向政府提出兩個加價方案，第一個方案是分階段加價，明年第一季起錶價由現時的23.5元加至26.5元，2024年再加至29.5元；另一個方案是明年第一季或第二季起錶價直接加至29.5元。
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