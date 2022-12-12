49歲男子涉發布侮辱國歌訊息及起底警員被捕

【有線新聞】警方國安處拘捕一名男子，涉嫌針對警員起底及在網上發布侮辱國歌等煽動訊息。

49歲男子早上在香港仔被捕，正被扣留調查，警方說他涉嫌多次在社交平台發布侮辱國歌及針對警員和家屬起底的訊息，具煽動意圖。警方搜查了他的住所及辦公室，檢獲曾經用來發布訊息的電子通訊工具。