i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
七旬翁鐵線勒的士司機頸及打頭 官斥可殺人判囚10個月
i-Cable
2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名男子乘坐的士期間從後襲擊的士司機，被控襲擊致造成身體傷害及管有攻擊性武器罪成，判監10個月。
案情指，78歲的被告林芳雄在今年5月21日乘坐的士到牛頭角彩德邨時，從後用鐵線向的士司機勒頸及打頭，對他造成身體傷害，另被控管有攻擊性武器，即一把已推出刀片的鎅刀，意圖作非法用途使用。裁判官林子勤判刑時說案情嚴重，被告攜帶特製工具襲擊的士司機明顯是有預謀犯案，嚴重性達到可以「殺死人」，重刑罰是唯一選擇，以判處18個月為量刑起點。考慮被告認罪和患上精神病，酌情扣減後判囚10個月。
上一條影片
49歲男子涉發布侮辱國歌訊息及起底警員被捕
下一條影片
中國茶藝列非物質文化遺產 習近平：對弘揚中國茶文化很有意義
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？