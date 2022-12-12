七旬翁鐵線勒的士司機頸及打頭　官斥可殺人判囚10個月

【有線新聞】一名男子乘坐的士期間從後襲擊的士司機，被控襲擊致造成身體傷害及管有攻擊性武器罪成，判監10個月。

案情指，78歲的被告林芳雄在今年5月21日乘坐的士到牛頭角彩德邨時，從後用鐵線向的士司機勒頸及打頭，對他造成身體傷害，另被控管有攻擊性武器，即一把已推出刀片的鎅刀，意圖作非法用途使用。裁判官林子勤判刑時說案情嚴重，被告攜帶特製工具襲擊的士司機明顯是有預謀犯案，嚴重性達到可以「殺死人」，重刑罰是唯一選擇，以判處18個月為量刑起點。考慮被告認罪和患上精神病，酌情扣減後判囚10個月。