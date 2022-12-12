英國結冰湖面上玩耍 4名小童墮入湖中

【有線新聞】英國受寒流影響，多地降雪及結冰。交通大受影響，倫敦多個機場的航班取消和延誤。伯明翰附近四名小童，在結冰湖面上玩耍時墮入水中，獲救時心臟驟停，情況危殆。

手持電筒的救援人員坐橡皮艇，徹夜在湖上搜索還有沒有人，期間用划艇槳挫開湖面的冰。消防部門周日下午接報，約6個兒童在伯明翰附近索利赫爾市自然保護區內這個結冰的湖上，玩耍期間墮入水中，救援人員到場尋獲4名小童。

西米德蘭茲郡消防處代表斯坦頓說： 「 救援人員進入水中，游向第一個小童。受過專門訓練的消防員，包括技術救援人員，救起另外三個小童。小童被救出水面，由消防員和救護員急救。 」

四個小童獲救時處於心臟驟停狀態，分別送往兩間醫院救治，一名警員亦在行動中出現輕微低溫症狀送院。 英國最近受寒流影響，據報當日該區僅攝氏1度，夜間預料跌至零下3度。當局警告寒冷天氣下，結冰的河流及水塘有潛在危險。