本學年逾半自資專上院校收生減　城大專業進修學院跌約三成六

【有線新聞】今個學年自資專上院校收生有一半差過上學年。

教育局指全港27間開辦自資課程的院校，有14間今個學年收生減少。城大專業進修學院跌幅最大，取錄118名新生，較上學年少約三成六；其次是耀中幼教學院，收生少近三成，新入學只有108人；職訓局亦少收兩成一學生，今年收生1864人。

教育局指中學畢業生近十年持續減少，而升學途徑越來越多元化，會繼續促進院校可持續發展。