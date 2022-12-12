警拘22歲男疑當外圍賭波中介　涉非法下注逾150萬元

【有線新聞】警方拘捕一名懷疑外圍賭波中介，他涉嫌在世界盃期間在非法投注網下注超過150萬元。

行動中檢獲約10萬元現金、一部點鈔機及多部電子產品等。警方上周六突擊搜查紅磡一個服務式住宅單位，拘捕22歲男租客，他涉嫌在社交平台向他人提供外圍非法投注網站戶口。警方指他至少有16個「下線」及非法投注帳戶，總客戶有機會超過30人，客人每次投注，他可以收取2至5%回佣，過去一個月總投注額達150萬元，警方又指被捕人涉嫌以威嚇形式追債。

西區警區反三合會行動組督察梁涇文：「被捕人會先以賒帳等方式引誘人入局，當客戶賭輸、負債時，會以一些威嚇的說話追債，例如聲稱會找有勢力人士協助他們追債。」