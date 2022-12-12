比利時起訴4人涉受賄卡塔爾否認有關

【有線新聞】比利時法院正式起訴，包括歐洲議會副議長在內的4人，涉嫌受賄。據報行賄的是卡塔爾政府，當局否認與事件有關。

比利時檢察官指，4人從一個海灣國家收受大筆款項及禮物，試圖影響歐洲議會的決定，被控涉及犯罪組織洗黑錢以及貪污。