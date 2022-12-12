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比利時起訴4人涉受賄卡塔爾否認有關
比利時起訴4人涉受賄卡塔爾否認有關
【有線新聞】比利時法院正式起訴，包括歐洲議會副議長在內的4人，涉嫌受賄。據報行賄的是卡塔爾政府，當局否認與事件有關。
比利時檢察官指，4人從一個海灣國家收受大筆款項及禮物，試圖影響歐洲議會的決定，被控涉及犯罪組織洗黑錢以及貪污。
比利時警方上周五搜查十多個地方，檢獲60萬歐元現金，沒收電腦和手機。一度拘留6人調查，最後只起訴其中4人，沒有公布涉案人士身分和行賄的海灣國家，但有報道指是卡塔爾政府。卡塔爾外交部否認指控，指報道毫無根據且嚴重誤導，強調卡塔爾一直遵守國際法。
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