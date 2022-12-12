秘魯示威釀兩死 新總統計劃提早2024年大選

國會外示威者推倒鐵欄，警方施放催淚煙驅散。前總統卡斯蒂略被罷免後，其支持者要求提前大選，拒絕讓接任的博魯阿爾特執政至2026年任期結束。

在南部安達韋拉斯，有示威者衝擊機場，縱火焚燒設施並挾持人員。兩名示威青年據報與警方衝突，中槍身亡。

國會原本召開緊急會議，討論今次政治危機，但因出現打鬥而叫停。