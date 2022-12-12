i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
秘魯示威釀兩死 新總統計劃提早2024年大選
i-Cable
2022年12月12日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】秘魯總統博魯阿爾特，將向國會提案提早於2024年大選。她公布決定前，國內示威演變成警民衝突，最少兩人死亡。
國會外示威者推倒鐵欄，警方施放催淚煙驅散。前總統卡斯蒂略被罷免後，其支持者要求提前大選，拒絕讓接任的博魯阿爾特執政至2026年任期結束。
在南部安達韋拉斯，有示威者衝擊機場，縱火焚燒設施並挾持人員。兩名示威青年據報與警方衝突，中槍身亡。
國會原本召開緊急會議，討論今次政治危機，但因出現打鬥而叫停。
上一條影片
警拘22歲男疑當外圍賭波中介 涉非法下注逾150萬元
下一條影片
創科博覽復辦 公眾免費入場 國家級展品包括火星車及月球土壤
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？