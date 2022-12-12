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秘魯示威釀兩死 新總統計劃提早2024年大選
秘魯示威釀兩死 新總統計劃提早2024年大選

【有線新聞】秘魯總統博魯阿爾特，將向國會提案提早於2024年大選。她公布決定前，國內示威演變成警民衝突，最少兩人死亡。

國會外示威者推倒鐵欄，警方施放催淚煙驅散。前總統卡斯蒂略被罷免後，其支持者要求提前大選，拒絕讓接任的博魯阿爾特執政至2026年任期結束。
在南部安達韋拉斯，有示威者衝擊機場，縱火焚燒設施並挾持人員。兩名示威青年據報與警方衝突，中槍身亡。
國會原本召開緊急會議，討論今次政治危機，但因出現打鬥而叫停。
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