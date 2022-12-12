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創科博覽復辦 公眾免費入場 國家級展品包括火星車及月球土壤
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】停辦3年的創科博覽復辦，即日起至月底在會展舉行。
展覽由團結香港基金舉辦，展出約50項國家科技展品，如中國首輛火星車「祝融號」、嫦娥五號探測器及月球土壤等航天展品。同場還有25項本港大專院校及機構研發的科研項目，如污水監測儀器、紫外光消毒機器人。展覽即日起一連11日舉行，公眾毋須登記，免費入場。
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