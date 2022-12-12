美國助理國務卿康達展開中韓日三國訪問

【有線新聞】美國高級別代表團展開中韓日三國訪問，到河北廊坊會見外交部副部長謝鋒。

外交部證實，美國東亞及太平洋事務助理國務卿康達，及兩岸事務資深主任羅森伯格，與謝鋒討論，落實中美元首峇里會晤共識、妥善處理台灣等重要敏感問題和開展合作等議題，雙方同意保持溝通。

美國國務院早前指，代表團此行會為國務卿布林肯明年初訪華作準備。代表團下午轉往南韓，周三再到日本訪問。