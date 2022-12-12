文憑試英文科口試明年恢復　考生手冊增新規　涉不法行為或報告警方

【有線新聞】中學文憑試明年恢復英文科口試。

文憑試英文科口試因為疫情暫停三年，明年將會恢復。根據考評局新一份《考生手冊》，明年文憑試的防疫安排與去年一樣，考生要做快測、填寫健康申報，入試場要量體溫及戴口罩。

另外手冊加入新規則，考生如被發現有嚴重不當或不法行為，例如未經考評局職員、考務人員或其他考生同意，公開披露其個人資料，考評局可能會向警方或執法機構報告。