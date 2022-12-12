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卓永興周三率官員赴前廳交流會　商關愛隊、免遣返聲請等
【有線新聞】政務司副司長卓永興周三將帶領官員，出席立法會前廳交流會。
今次交流會在下午3時至4時半舉行，與立法會大會時間重疊。卓永興會率領保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟等出席，討論地區關愛隊、青年發展藍圖及處理免遣返聲請等議題。
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