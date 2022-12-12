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荃灣泥頭車失事撞欄後翻側 司機受傷送院
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2022年12月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】荃灣有泥頭車失事翻側，司機受傷送院。
泥頭車在行人路翻側，車身嚴重損毀、車胎飛脫，欄杆嚴重毀爛。下午三時許，泥頭車沿青山公路往葵涌方向行駛，駛到近荃灣帝盛酒店對出失控撞毀行人路欄杆後翻側。男司機受傷被困車內，由消防救出送院治理。
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