鄧炳強：Google拒正確國歌置頂　推說演算法是匪夷所思　將用一切方法更正

【有線新聞】近月國際體育賽事兩次播錯國歌都是與在網上錯誤下載歌曲有關，保安局早前要求搜尋平台Google將正確國歌置頂，但Google拒絕，局長鄧炳強說匪夷所思、不能接受。

我們下午在Google用英文搜尋國歌，首兩個項目都是來自維基百科，提到港英時期的國歌用《天佑吾皇》及2019年出現的反修例歌曲，首三條影片沒有一首是《義勇軍進行曲》。用中文搜尋，情況一樣，甚至說這首反修例歌曲被稱為「香港國歌」。

保安局早前要求Google嚴肅跟進，將正確國歌置頂，鄧炳強引述對方回覆說做不到，「推搪的說話是我們這些（涉及）演算法，我們決定不了，這些由演算法推算出來，但眾所周知只要你付錢Google賣廣告，就可以將你想別人看的訊息放在相對高的位置。如果Google推說『我沒有辦法』，我相信這是匪夷所思，香港人不會接受。」

鄧炳強又提到歐盟法院最近裁定Google必須刪除明顯不準確的搜尋結果，「Google表示會遵從歐洲法院指示，但對於我們香港政府提出就予以拒絕，究竟這個是否雙重標準？是否欠我們香港市民一個交代呢？我們香港政府一定會用一切方法更正這個情況。」

這宗裁決涉及落實「被遺忘權」原則，意思指用戶有權從網上移除自己的數碼足跡。案情指德國兩名投資公司經理在Google搜尋自己的姓名，發現搜尋結果顯示了一些文章批評公司的投資模式，他們要求Google刪除被拒絕，提出訴訟。德國法院向歐盟法院尋求建議如何平衡「被遺忘權」及言論和資訊自由，歐盟法院最終裁定Google必須移除用戶能證明不準確的內容。

至於早前國際賽事兩次播錯國歌，鄧炳強說至今無證據顯示香港運動員或職員涉案，警方有組織及三合會調查科會繼續調查。